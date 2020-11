Pán premiér Matovič, musíte chcieť!

Zdá sa vám toto tvrdenie čudné? Aj mne. Buď niečo chcem, alebo nechcem. Ale musieť chcieť je pre mňa skôr oxymoron, ako logický výraz.

Používa sa príkaz „To musíš vidieť!“, alebo „Musím vám to uznať!“, ale nemôžem chcieť, čo musím. Pán premiér, dokázali ste, že aj výraz „musíš chcieť“ sa odteraz stáva základnou výbavou slovenčiny. Ste lepší ako „veľký kombinátor“ Ostap Bender. Prečo?

Jeseň vás zaskočila rovnako ako vyše päť miliónov občanov Slovenska. Neobyčajne aktívny vírus Covid-19 sa začal rozťahovať po našej malej, pre svet doteraz neznámej krajine. Kritika, ktorá sa na vás pre letnú nečinnosť valila, začínala naberať na obrátkach. Ako najväčší kombinátor ste jedného jesenného večera prišli na geniálny nápad. Zabiť všetky muchy jednou ranou. Trápilo vás, že len tak vyhlásiť stanné právo a zastaviť život v krajine, by vás ako politika odrovnalo. Aké bolo vaše riešenie? Nie vy, ani skupinka vašich odborníkov na vírusy, ale sami ľudia budú chcieť, aby sa zachránili pred istou smrťou. Stačí, aby sa dobrovoľne nechali otestovať. V prípade negatívneho výsledku by sa stali slobodnými občanmi a vrátili sa späť do života. Celoplošným, celoštátnym, testom by preukázali, že nie sú bacilonosičmi, či „vírusonosičmi“. Týmto vašim „odborne“ zdôvodneným klamstvom, ste ponúkli každému slobodu. Akýsi odpustok v podobe potvrdenia získaného na odbernom mieste. Pripomína mi to dobu vlády Pipina III. Krátkeho, prvého franského kráľa. Svoju moc si upevnil prijatím kresťanstva. Ako sa mu to v barbarskom svete podarilo? So svojimi žoldniermi precestoval celú krajinu. V každej usadlosti zvolal miestny ľud a ponúkol im dobrovoľne si vybrať, či sa chcú stať kresťanmi, alebo zostanú naveky barbarmi, zatratencami bez budúcnosti. Tento test dobrovoľnosti urobil pri rieke. Na breh postavil klát a povedal: „Ak sa chcete stať kresťanmi, vojdite do rieky, kde vás pokrstí kresťanský mních. Ak nie, stačí si položiť na tento klát svoju hlavu, ktorú vám zotne prítomný kat. Máte slobodnú voľbu.“ S milým úsmevom na tvári ukázal na obe možnosti. Takto sa Franská ríša stala kresťanskou. Veď kto by chcel pre takúto maličkosť prísť o vlastnú hlavu. Potiaľto hovorí história. V súčasnosti sa hlavy stínať nesmú, ale dobrovoľná voľba medzi slobodou a smrťou ostal. Váš test národa ste spustili s vedomím, že testovanie nie je liečbou ani zastavením virózy. Je len liekom na vaše zlyhanie. Za milióny eur ste u vašich trnavských rodákov nakúpili antigenové testy, ktoré sú pre tento typ testovania nevhodné. Priamo výrobca uvádza: „Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia“ Vaša výzva však nepatrí len tým, u ktorých sa už prejavila viróza. Na hromadné testovanie ste nahnali milióny zmätených a oklamaných občanov, ktorí sa nechali otestovať len pre KÚSOK DOČASNEJ SLOBODY. Aj tá je obmedzená na jeden - dva týždne a umožňuje ľuďom ísť do práce, pohybovať sa na verejných priestranstvách a trochu si vydýchnuť z niekoľkomesačnej traumy. Týmto ste posvätili vaše rozhodnutie uvoľniť pohyb aj tým občanom, ktorí sú infekční a tak naďalej môžu „slobodne“ roznášať vírus. Kto by „dobrovoľne“ nepristúpil na vašu podmienku. Navyše ste si svojim rozhodnutím opäť falošne kúpili priazeň divákov. Výraz MUSÍTE CHCIEŤ sa stal skutočnosťou. Tak sa nelegitímna vojenská operácia, pod názvom Spoločná zodpovednosť, stala skutočnosťou. Naplnila sa vaša vízia na úrovni dočasného vojenského puču, bez prítomnosti svojej veliteľky, prezidentky Slovenskej republiky, kedy vládu na pár dní prevzala armáda. Nie vy, to oni v uniformách s milým úsmevom riadili návštevu „dobrovoľníkov“ na odberných miestach. To si nedovolia ani v USA, našom vzore demokracie a právneho štátu.

Medzi géniom a bláznom je len krehká hranica. Navonok sa podobajú. Majú originálne myšlienky a prekvapujú svoje okolie novými nápadmi. Rovnako im obecenstvo tlieska a kričí hosana. Je však medzi nimi zásadný rozdiel. Pokiaľ génia história potvrdí, blázon sa rokmi znemožní. Niekedy to trvá dlhšie, inokedy ho vlna nepokojného ľudstva zmetie do priepasti zabudnutia. Génius prináša niečo pozitívne, poznanie o jave alebo čine, ktorý pomôže ďalším generáciám. Blázon je oveľa nebezpečnejší. Je hyperaktívny a spočiatku sa zdá, že je to práve on, čo vyvedie spoločnosť z krízy. Až po čase, a môže to stáť životy tisícok ľudí, spoločnosť zistí svoj omyl a postaví sa proti nemu. Takýchto príkladov sme už zažili, alebo sme sa o nich dozvedeli z histórie víťazov a porazených. Vždy si to odniesli nevinní, ktorí sa nemohli brániť, alebo, čo je horšie, nechali sa uniesť genialitou blázna. Doplatili na to všetci, aj blázon. V starom Ríme to bol Nero. Napriek schopnostiam, ktoré preukázateľne v mladosti mal, a potvrdil to aj jeho učiteľ Seneca, nakoniec nechal podpáliť mesto a zničil jednu generáciu rímskych občanov. Rovnako Adolfa Hitlera, alebo Vladimíra Iľjiča Uľjanova prezívaného Lenin spočiatku masy obdivovali a nechali sa dobrovoľne s heslom „musíme to chcieť“, viesť do skazy. Spýtajte sa slovenských básnikov a spisovateľov, ak sú ešte medzi nami, čo písali začiatkom päťdesiatych rokov. Oslava proletárskej revolúcie, Stalina a Gottwadlda, volanie po očiste spoločnosti od zradcov a západných lokajov, prerástla do zločinov. Z géniov sa rokmi stali tyrani. Z milovaných vodcov nebezpeční teroristi. Predstava, že sú vyvolení spolu so svojou Mogučajou kučkou, sa rýchlo rozplynula. Zostalo len Einsatz Kommando s jasným cieľom, upevniť si moc, ktorú získali neraz legitímne, alebo im bola daná od Boha.

Čo sa na Slovensku zrazu zmenilo? Premiér krajiny, v ktorej sa legitímne dostal k moci, zradil demokratické princípy a stal sa vzorom nemorálneho správania. Porušovaním zákonov, dokonca Ústavy, vytvoril precedens, že aj v demokracii platí „Účel svätí prostriedky“. Na základe vlastnej konšpiračnej teórie o „záchrane“ päť a pol milióna obyvateľov zaviedol spoločnosť do stavu prehlbujúceho sa chaosu. Nestačí, že na Slovensku už tridsať rokov zápasíme o zmysel spoločného štátu, s rozkrádaním spoločného majetku, politickými úchylkármi a zakomplexovanými dobrodruhmi. Ste ďalším kameňom potápajúcej sa morálky. Je však jedna možnosť, ako sa vrátiť späť. Stačí keď si poviete: „musím chcieť,“ a okamžite, po teste svedomia, nastúpite do dlhotrvajúcej karantény. Ale na to treba mať charakter.

Ľubo Belák

2.11.2020