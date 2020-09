Pán premiér Matovič, prosím, prestaňte už konečne plakať

Priznám sa, napriek mojej averzii voči politikom, ktorí reprezentujú mafiánov, podvodníkov a hulvátov, bolo mi Vás ľúto.

Tak, ako ste so slzami v očiach v marci tohto roku hrdinsky začali naprávať všetky nedostatky bývalej vlády pri zabezpečení ochrany zdravia občanov Slovenska, ani pri štarte druhej vlny pandémie v našej krajine sa Vám nepodarilo udržať si fasádu zamrznutého úsmevu a opäť som tušil, že sa Vám za rúškom z očí rinú pravé slzy „úprimnosti“. Očakával som ostrú kritikou bývalej vlády pri zlyhaní ochrany národa pred druhou vlnou pandémie. Zabudol som však, že tou minulou, prvovlnovou pomarcovou vládou ste v lete už boli vlastne Vy a Vaši ministri. Koho obžalovať, koho usvedčiť zo zlyhania pri riešení a zabezpečení ochrany obyvateľov pred hnusobou nebezpečného vírusu? Na koho ukázať prstom pri hľadaní vinníka za nepripravenosť štátnych inštitúcií pri ochrane zdravia proti jesennej pandémii? Keby ste mali poruke počas vašej tlačovky zrkadlo pravdy, uvideli by ste tam sám seba. Opusteného, s rúškom cez ústa, po pravici s predsedom Pandemickej komisie a v pozadí s dvoma farebnými ženskými figurínami stojacimi pri stene hanby, pardon, stene s logami Slovenskej republiky. Darmo ste sa obzerali, ronili slzy. Zostali ste v tom úplne sám. Neviem, či ste na to prišli priamo pri televíznom prenose, alebo ste si to priniesli napísané na zdrape papiera, ale zrazu Vám zablikali oči a pozreli ste sa do kamery. Našli ste vinníka, ktorý tú všetku mizériu zapríčinil. Hneď ste s tým aj vyrukovali na verejnosť. Vinní sú občania Slovenskej republiky, ktorí na Váš neúnavný boj za záchranu potápajúceho sa Titaniku so zástavou vlády Slovenskej republiky jednoducho serú. Dobre som počul? Ten výraz ma na chvíľu zaskočil. Nečakal som takéto sloveso, inak osvedčený slovenský argot, od premiéra Slovenskej republiky, ktorá je aj mojim domovom. Našťastie som sa rýchlo spamätal a uvedomil si, že za kecpultom stojí Igor Matovič, známa firma z bývalého parlamentu, šéf strany OĽANO s.r.o. a štátom neuznaný podvodník, ktorý „čestne“ platil dane a humánne nechal manželku, aby narábala s jeho pár miliónmi podľa vlastného uváženia.

Áno, priznávam sa, aj ja som vinný spolu s ostatnými štyrmi miliónmi obyvateľov, že som dopustil, aby sa človek, ktorý má očividne problémy s vlastným egom a mal by sa liečiť, dostal do rúk moc. Uvedomujete si, čo to znamená? Je to nielen neobmedzená vláda nad piatimi miliónmi ľudí, ale aj zodpovednosť, ktorú ste dobrovoľne prevzali z rúk prezidentky malej krajiny pod Tatrami, Slovenska. To, že ste titul predsedu vlády získali neoprávnene dokazuje aj nekonečné množstvo lží, ktorými ste si získali dôveru vašich voličov. Boli trestuhodne zneužití na to, aby ste uchmatli moc a stali sa neobmedzeným majiteľom celej republiky. Vo svojom teatrálnom vystúpení na ostatnej tlačovke ste sa jasne vyjadrili, že:

„Pred voľbami som sľúbil, že budem robiť politiku úprimne, odvážne a pre ľudí“

Stačilo pol roka a Váš sľub už dávno neplatí. Nielen v politike, ale ani v súkromí. Plagiátorstvo, podvody s účtovníctvom, údajný zinscenovaný pokus o Vaše podplácanie pri vstupe do politiky, najnovšie zahmlievanie machinácií so šesťstotisíc eurami, ktoré sa zázračne ocitli v rukách Vašej manželky, to všetko sú Vaše súkromné hry, ktoré drzo uplatňujete aj vo verejnej službe. Nominácie Vašich kamošov do funkcií na miestnych úradoch a v štátnych inštitúciách. Neustále vyhováranie sa po polroku vládnutia na bývalú vládu Pellegriniho a Fica. Vytvorenie nového ministerstva pre Veroniku Remišovú, ktoré je zbytočné. Neúčasť na dôležitých stretnutiach v Bruseli, kde sa rokuje aj o našej budúcnosti. Nezmyselná príprava vydávania vládnych novín. Snaha o sledovanie občanov prostredníctvom telefónov. Chaos v prijímaní zákonov. Vydieranie svojich politických partnerov pri presadzovaní svojej vôle. To všetko spolu s Vašim arogantným a odpudzujúcim správaním na verejnosti vytvára ideálny obraz autokrata, ktorému môže závidieť aj bieloruský Lukašenko a maďarský Orbán. Iste, demokracia, ktorú niekto nazýva liberálna, Vám to umožňuje. Rovnako Hitler v minulom storočí sa dostal po chrbte takéhoto politického systému k moci. Zostala po ňom len krvavá spomienka.

Čo zostane po Vás? Dúfam že nič a škody, ktoré dovtedy napáchate nebudú musieť niesť na pleciach naši vnuci. Naše, odrastené deti už dnes pociťujú Váš chaos v duši, ale aj vo Vašom vládnutí. Štát nie je fabrika a občan nepodpisuje s ním pracovnú zmluvu. Je to spoločný život na základe dohody, ktorej hovoríme Ústava a je v nej aj časť venovaná ľudským právam. Prečítajte si ju a včas sa nad sebou zamyslite. Najlepšie pred tým ako otvoríte ústa.

„Ak máte Boha pri sebe, začnite sa správať zodpovedne.“

Vaše zvolanie hodné osamelého na púšti sa nieslo éterom. Bolo vám v tej chvíli jedno, že práve Vy ste sa až dodnes správali nezodpovedne a nedbanlivo. Namiesto toho, aby ste krajinu pripravili na nárast pandémie, zúčastňovali ste sa podujatiach bez dodržiavania Vami nariadených opatrení. Vaše ospravedlnenie za bezbrehú svadobnú zábavu stopäťdesiatich svadobčanov, kde ste sa bez rúška škerili do fotoaparátu možno skôr chápať ako výsmech vmietnutý do tvárí tých, ktorí majú obavy o svoje zdravie a žiaľ nekriticky preberajú všetko, čo sa okolo nového vírusu, podľa Vášho slovníka - hnusoby, krúti. Váš emotívny prejav pokračoval ďalším nárekom.

„Ja oficiálne nie som členom Pandemickej komisie a nemám ani hlasovacie právo...ale vzhľadom na to, že som sa sklamal v tom, že keď som pred dvomi týždňami bojoval za väčšie svadby, bojoval som za väčšiu slobodu na kultúrnych a športových podujatiach, tak som si myslel, že ľudia si tú slobodu budú vážiť a uvedomia si, že sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii. My sme sa k anarchii dopracovali.“

Jediné, z čoho ste mohli byť sklamaný, ste Vy sám. Ak „Váš boj“ bolo zľahčovanie odporúčaní Pandemickej komisie a vyhováranie sa slovami:

„Ani ja nemám ambície byť hlavným hygienikom, hoci som to niekedy tak cítil.... Pred dvoma týždňami som sa pokúsil zjemňovať návrh Pandemickej komisie, kedy navrhovali....aby sa sprísnili pravidlá od 1. októbra....30 svadba, 100 interiér, 200 exteriér, hromadne podujatia, kde sa nesedí sú zakázané...“ tak vedzte, že „zjemňovanie návrhu“ nebol boj za slobodu, ale arogantné presadenie svojho názoru pred názorom odborníkov. Trestuhodná nedbanlivosť. Nakoniec dodávate:

„... a tak ako som sa sklamal, dnes hovorím, že nebudem viac bojovať za slobodu nezodpovedných ľudí.“

Tomu máme rozumieť tak, že skoncujete v prvom rade sám so sebou a Vašou slobodou? Alebo seba z toho vynechávate? Ako reálnu hrozbu uvádzate osud jednej z obetí Corona vírusu:

„Pred dvoma týždňami zomrelo šestnásťročné dievča v nitrianskej nemocnici... áno, bola tučná, a čo, že bola tučná? Jednoducho bola chorá.“

Ubezpečujem Vás, že to vôbec nie je jedno. Dôležitou ochranou proti vírusovým ochoreniam je podľa odborníkov posilnenie imunity. Dlhodobo sa tomu venuje doktor Bukovský. Upozorňuje na nedostatok vitamínov, ktoré sú dominantné pri prevencii proti Vašej hnusobe. Ako ste na neho zareagovali?

„Nastal čas pán doktor Bukovský, blázon, z tohto miesta poviem, aby ste prestali šíriť tieto konšpiračné bludy. Máte titul a prečítajte si Hippokratovu prísahu. Idete proti tomu, čo ste sľúbili. Nie ste hodný vášho titulu. Ani ja nie som...fajn. Ale ani vy nie ste, pán doktor Bukovský. Prestaňte, prosím vás, šíriť bludy, lebo ľudia budú na to doplácať životmi.“

Toto je Vaša arogantná a nepravdivá vendeta proti človeku, ktorý je určite väčším odborníkom na zdravú výživu ako Vy. A aká bola dohra? Dali ste pokyn, aby doktorovi Bukovskému zrušili pravidelnú rozhlasovú reláciu, v ktorej rozoberal problémy zdravej výživy, ale aj oslabeného imunitného systému našej populácie. Nie je konšpirátor. Tým ste práve Vy, so svojimi konštrukciami pri obviňovaní všetkých, ktorí majú iný názor ako Vy. Rovnako ste zareagovali na Vami neoverenú informáciu, že odborná komisia pri Ministerstve kultúry navrhuje zvýšiť koncesionárske poplatky, aby sa RTVS finančne zotavila a nemusela žobrať od politikov príspevok na tvorbu. Stačil jeden arogantný status na vašom facebooku a dvoma vetami ste predbežné úvahy odborníkov o koncesionárskych poplatkoch svojvoľne zmietli zo stola. Ale to ste už nespomenuli, že oveľa dôležitejším návrhom televíznych profesionálov bolo odpolitizovanie verejnoprávneho vysielateľa. Pretože to už nezapadá do Vašej konštrukcie ovplyvňovania verejnej mienky, najmä Vašich voličov. Verejnosť potrebuje, aby RTVS, televízia aj rozhlas, boli v otázkach riadenia, rozhodovania a financovania nezávislou inštitúciou, kam by ste mohli prísť len vtedy, ak by Vás pozvali. Pravdepodobne by ste dostali zákaz vstupu pre reálne nebezpečenstvo zo šírenia lží, konšpiratívnych obvinení a poplašných správ. Verejnosť nepotrebuje, aby takí, ako Vy, manipulovali týmto významných médiom. Nepatrí Vám.

Záver vášho konšpiračného vystúpenia patril vete, ktorá sa hlboko vryje do spomienok nás všetkých.

„Uvedomte si ľudia, že nastal čas, aby ste boli ticho.“

Nejednému poslucháčovi vášho vystúpenia určite prebehol mráz po chrbte. Pokiaľ takmer všetko, čo vyšlo z Vašich úst bolo možné chápať ako uvoľnenie emócií pri nedostatočnej liečbe chronického ochorenia, toto už bola hrozba, ktorá sa začína dvíhať okolo Vašej antikarmy.

Uvedomte si, pán premiér Matovič, že ticho by ste už mali byť konečne Vy. Prospelo by to nielen Vám, ale všetkým, ktorí to na rozdiel do Vás so zdravou a úspešnou spoločnosťou myslia úprimne.

Ľubo Belák

26.9.2020